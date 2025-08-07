Währungen / SPT
SPT: Sprout Social Inc - Class A
14.28 USD 0.39 (2.66%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPT hat sich für heute um -2.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.20 bis zu einem Hoch von 14.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sprout Social Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPT News
Tagesspanne
14.20 14.84
Jahresspanne
13.55 36.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.67
- Eröffnung
- 14.80
- Bid
- 14.28
- Ask
- 14.58
- Tief
- 14.20
- Hoch
- 14.84
- Volumen
- 1.850 K
- Tagesänderung
- -2.66%
- Monatsänderung
- -8.40%
- 6-Monatsänderung
- -34.82%
- Jahresänderung
- -50.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K