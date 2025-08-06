Devises / SPT
SPT: Sprout Social Inc - Class A
14.24 USD 0.43 (2.93%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SPT a changé de -2.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.18 et à un maximum de 14.84.
Suivez la dynamique Sprout Social Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
14.18 14.84
Range Annuel
13.55 36.30
- Clôture Précédente
- 14.67
- Ouverture
- 14.80
- Bid
- 14.24
- Ask
- 14.54
- Plus Bas
- 14.18
- Plus Haut
- 14.84
- Volume
- 3.739 K
- Changement quotidien
- -2.93%
- Changement Mensuel
- -8.66%
- Changement à 6 Mois
- -35.01%
- Changement Annuel
- -51.01%
20 septembre, samedi