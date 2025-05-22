Валюты / SNTI
SNTI: Senti Biosciences Inc
1.39 USD 0.03 (2.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNTI за сегодня изменился на 2.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.34, а максимальная — 1.40.
Следите за динамикой Senti Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SNTI
- Senti Biosciences completes dose finding in AML therapy trial
- Senti Bio to present logic-gated CAR-NK cell therapy at BioScience Forum
- Senti Bio appoints K5 Global co-founder Bryan Baum to board of directors
- Senti Bio Participates in Nasdaq Amplify Spotlight Series
- Senti Bio to Present at the 2025 Synthetic Biology: Engineering, Evolution, & Design (SEED) Conference
- FDA grants orphan drug designation to Senti Bio’s AML treatment
- Senti Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Senti Bio to Participate in a Virtual Fireside Chat Hosted by Chardan Capital Markets, LLC
- Laidlaw initiates coverage on Senti Biosciences stock with buy rating
- Senti Bio to Present at LIVE! with Webull Corporate Connect: Virtual Biotech Investment Webinar
- Senti Bio Receives Additional $1.0 Million Tranche from California Institute for Regenerative Medicines (CIRM) Grant for Advancing Clinical Development of SENTI-202
Дневной диапазон
1.34 1.40
Годовой диапазон
1.26 16.94
- Предыдущее закрытие
- 1.36
- Open
- 1.37
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Low
- 1.34
- High
- 1.40
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 2.21%
- Месячное изменение
- -6.08%
- 6-месячное изменение
- -56.56%
- Годовое изменение
- -35.65%
