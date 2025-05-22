Valute / SNTI
SNTI: Senti Biosciences Inc
1.35 USD 0.04 (2.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNTI ha avuto una variazione del -2.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.31 e ad un massimo di 1.43.
Segui le dinamiche di Senti Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Senti Biosciences completes dose finding in AML therapy trial
- Senti Bio to present logic-gated CAR-NK cell therapy at BioScience Forum
- Senti Bio appoints K5 Global co-founder Bryan Baum to board of directors
- Senti Bio Participates in Nasdaq Amplify Spotlight Series
- Senti Bio to Present at the 2025 Synthetic Biology: Engineering, Evolution, & Design (SEED) Conference
- FDA grants orphan drug designation to Senti Bio’s AML treatment
- Senti Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Senti Bio to Participate in a Virtual Fireside Chat Hosted by Chardan Capital Markets, LLC
- Laidlaw initiates coverage on Senti Biosciences stock with buy rating
- Senti Bio to Present at LIVE! with Webull Corporate Connect: Virtual Biotech Investment Webinar
- Senti Bio Receives Additional $1.0 Million Tranche from California Institute for Regenerative Medicines (CIRM) Grant for Advancing Clinical Development of SENTI-202
Intervallo Giornaliero
1.31 1.43
Intervallo Annuale
1.26 16.94
- Chiusura Precedente
- 1.39
- Apertura
- 1.40
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Minimo
- 1.31
- Massimo
- 1.43
- Volume
- 268
- Variazione giornaliera
- -2.88%
- Variazione Mensile
- -8.78%
- Variazione Semestrale
- -57.81%
- Variazione Annuale
- -37.50%
21 settembre, domenica