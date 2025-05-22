QuotazioniSezioni
SNTI: Senti Biosciences Inc

1.35 USD 0.04 (2.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SNTI ha avuto una variazione del -2.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.31 e ad un massimo di 1.43.

Segui le dinamiche di Senti Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.31 1.43
Intervallo Annuale
1.26 16.94
Chiusura Precedente
1.39
Apertura
1.40
Bid
1.35
Ask
1.65
Minimo
1.31
Massimo
1.43
Volume
268
Variazione giornaliera
-2.88%
Variazione Mensile
-8.78%
Variazione Semestrale
-57.81%
Variazione Annuale
-37.50%
