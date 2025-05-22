货币 / SNTI
SNTI: Senti Biosciences Inc
1.37 USD 0.02 (1.44%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNTI汇率已更改-1.44%。当日，交易品种以低点1.37和高点1.42进行交易。
SNTI新闻
- Senti Biosciences completes dose finding in AML therapy trial
- Senti Bio to present logic-gated CAR-NK cell therapy at BioScience Forum
- Senti Bio appoints K5 Global co-founder Bryan Baum to board of directors
- Senti Bio Participates in Nasdaq Amplify Spotlight Series
- Senti Bio to Present at the 2025 Synthetic Biology: Engineering, Evolution, & Design (SEED) Conference
- FDA grants orphan drug designation to Senti Bio’s AML treatment
- Senti Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Senti Bio to Participate in a Virtual Fireside Chat Hosted by Chardan Capital Markets, LLC
- Laidlaw initiates coverage on Senti Biosciences stock with buy rating
- Senti Bio to Present at LIVE! with Webull Corporate Connect: Virtual Biotech Investment Webinar
- Senti Bio Receives Additional $1.0 Million Tranche from California Institute for Regenerative Medicines (CIRM) Grant for Advancing Clinical Development of SENTI-202
日范围
1.37 1.42
年范围
1.26 16.94
- 前一天收盘价
- 1.39
- 开盘价
- 1.38
- 卖价
- 1.37
- 买价
- 1.67
- 最低价
- 1.37
- 最高价
- 1.42
- 交易量
- 86
- 日变化
- -1.44%
- 月变化
- -7.43%
- 6个月变化
- -57.19%
- 年变化
- -36.57%
