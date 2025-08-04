Валюты / SMP
SMP: Standard Motor Products Inc
40.25 USD 0.41 (1.01%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMP за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.00, а максимальная — 40.94.
Следите за динамикой Standard Motor Products Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.00 40.94
Годовой диапазон
21.38 41.03
- Предыдущее закрытие
- 40.66
- Open
- 40.59
- Bid
- 40.25
- Ask
- 40.55
- Low
- 40.00
- High
- 40.94
- Объем
- 190
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 4.95%
- 6-месячное изменение
- 62.30%
- Годовое изменение
- 22.83%
