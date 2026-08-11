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SKRE: Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
Курс SKRE за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.03, а максимальная — 6.14.
Следите за динамикой Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SKRE сегодня?
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) сегодня оценивается на уровне 6.07. Инструмент торгуется в пределах 6.03 - 6.14, вчерашнее закрытие составило 6.04, а торговый объем достиг 48. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SKRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF?
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF в настоящее время оценивается в 6.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -38.25% и USD. Отслеживайте движения SKRE на графике в реальном времени.
Как купить акции SKRE?
Вы можете купить акции Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) по текущей цене 6.07. Ордера обычно размещаются около 6.07 или 6.37, тогда как 48 и 0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SKRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SKRE?
Инвестирование в Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF предполагает учет годового диапазона 5.71 - 11.92 и текущей цены 6.07. Многие сравнивают 3.06% и -29.75% перед размещением ордеров на 6.07 или 6.37. Изучайте ежедневные изменения цены SKRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF?
Самая высокая цена Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) за последний год составила 11.92. Акции заметно колебались в пределах 5.71 - 11.92, сравнение с 6.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF?
Самая низкая цена Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) за год составила 5.71. Сравнение с текущими 6.07 и 5.71 - 11.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SKRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SKRE?
В прошлом Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.04 и -38.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.04
- Open
- 6.03
- Bid
- 6.07
- Ask
- 6.37
- Low
- 6.03
- High
- 6.14
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 3.06%
- 6-месячное изменение
- -29.75%
- Годовое изменение
- -38.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%