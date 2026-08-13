报价部分
货币 / SKRE
回到股票

SKRE: 每日2倍做空地区银行ETF

5.94 USD 0.13 (2.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SKRE汇率已更改-2.14%。当日，交易品种以低点5.92和高点6.01进行交易。

关注每日2倍做空地区银行ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SKRE股票今天的价格是多少？

每日2倍做空地区银行ETF股票今天的定价为5.94。它在5.92 - 6.01范围内交易，昨天的收盘价为6.07，交易量达到18。SKRE的实时价格图表显示了这些更新。

每日2倍做空地区银行ETF股票是否支付股息？

每日2倍做空地区银行ETF目前的价值为5.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.57%和USD。实时查看图表以跟踪SKRE走势。

如何购买SKRE股票？

您可以以5.94的当前价格购买每日2倍做空地区银行ETF股票。订单通常设置在5.94或6.24附近，而18和-1.00%显示市场活动。立即关注SKRE的实时图表更新。

如何投资SKRE股票？

投资每日2倍做空地区银行ETF需要考虑年度范围5.71 - 11.92和当前价格5.94。许多人在以5.94或6.24下订单之前，会比较0.85%和。实时查看SKRE价格图表，了解每日变化。

每日2倍做空地区银行ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，每日2倍做空地区银行ETF的最高价格是11.92。在5.71 - 11.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪每日2倍做空地区银行ETF的绩效。

每日2倍做空地区银行ETF股票的最低价格是多少？

每日2倍做空地区银行ETF（SKRE）的最低价格为5.71。将其与当前的5.94和5.71 - 11.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SKRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SKRE股票是什么时候拆分的？

每日2倍做空地区银行ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.07和-39.57%中可见。

日范围
5.92 6.01
年范围
5.71 11.92
前一天收盘价
6.07
开盘价
6.00
卖价
5.94
买价
6.24
最低价
5.92
最高价
6.01
交易量
18
日变化
-2.14%
月变化
0.85%
6个月变化
-31.25%
年变化
-39.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%