SKRE: 每日2倍做空地区银行ETF
今日SKRE汇率已更改-2.14%。当日，交易品种以低点5.92和高点6.01进行交易。
关注每日2倍做空地区银行ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
SKRE股票今天的价格是多少？
每日2倍做空地区银行ETF股票今天的定价为5.94。它在5.92 - 6.01范围内交易，昨天的收盘价为6.07，交易量达到18。SKRE的实时价格图表显示了这些更新。
每日2倍做空地区银行ETF股票是否支付股息？
每日2倍做空地区银行ETF目前的价值为5.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-39.57%和USD。实时查看图表以跟踪SKRE走势。
如何购买SKRE股票？
您可以以5.94的当前价格购买每日2倍做空地区银行ETF股票。订单通常设置在5.94或6.24附近，而18和-1.00%显示市场活动。立即关注SKRE的实时图表更新。
如何投资SKRE股票？
投资每日2倍做空地区银行ETF需要考虑年度范围5.71 - 11.92和当前价格5.94。许多人在以5.94或6.24下订单之前，会比较0.85%和。实时查看SKRE价格图表，了解每日变化。
每日2倍做空地区银行ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，每日2倍做空地区银行ETF的最高价格是11.92。在5.71 - 11.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪每日2倍做空地区银行ETF的绩效。
每日2倍做空地区银行ETF股票的最低价格是多少？
每日2倍做空地区银行ETF（SKRE）的最低价格为5.71。将其与当前的5.94和5.71 - 11.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SKRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SKRE股票是什么时候拆分的？
每日2倍做空地区银行ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.07和-39.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.07
- 开盘价
- 6.00
- 卖价
- 5.94
- 买价
- 6.24
- 最低价
- 5.92
- 最高价
- 6.01
- 交易量
- 18
- 日变化
- -2.14%
- 月变化
- 0.85%
- 6个月变化
- -31.25%
- 年变化
- -39.57%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%