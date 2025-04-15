КотировкиРазделы
Валюты / SKIL
SKIL: Skillsoft Corp Class A

14.11 USD 1.20 (9.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SKIL за сегодня изменился на 9.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.20, а максимальная — 15.46.

Следите за динамикой Skillsoft Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.20 15.46
Годовой диапазон
12.22 34.43
Предыдущее закрытие
12.91
Open
13.20
Bid
14.11
Ask
14.41
Low
13.20
High
15.46
Объем
232
Дневное изменение
9.30%
Месячное изменение
-5.93%
6-месячное изменение
-24.79%
Годовое изменение
-8.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.