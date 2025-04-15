Валюты / SKIL
SKIL: Skillsoft Corp Class A
14.11 USD 1.20 (9.30%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKIL за сегодня изменился на 9.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.20, а максимальная — 15.46.
Следите за динамикой Skillsoft Corp Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.20 15.46
Годовой диапазон
12.22 34.43
- Предыдущее закрытие
- 12.91
- Open
- 13.20
- Bid
- 14.11
- Ask
- 14.41
- Low
- 13.20
- High
- 15.46
- Объем
- 232
- Дневное изменение
- 9.30%
- Месячное изменение
- -5.93%
- 6-месячное изменение
- -24.79%
- Годовое изменение
- -8.97%
