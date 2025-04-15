Währungen / SKIL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SKIL: Skillsoft Corp Class A
14.62 USD 0.13 (0.88%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKIL hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.52 bis zu einem Hoch von 14.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Skillsoft Corp Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKIL News
- Down 11.9% in 4 Weeks, Here's Why Skillsoft (SKIL) Looks Ripe for a Turnaround
- Skillsoft Q2 Earnings: Debt Reduction Hampered By Growth Challenges (SKIL)
- Skillsoft Reports 3% Revenue Dip in Q2
- Skillsoft Q2 FY2026 slides: AI learning surges amid revenue headwinds
- Skillsoft Corp. (SKIL) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Skillsoft Corp. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SKIL)
- Skillsoft Corp. (SKIL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Skillsoft Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Copart, Inc. (CPRT) Q4 Earnings Beat Estimates
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Ibotta (IBTA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- The Zacks Analyst Blog Highlights Coherent, Vimeo, Skillsoft, Vontier and SPX
- Buy 5 Technology Services Stocks to Strengthen Your Portfolio
- Skillsoft shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- Skillsoft and Salesforce Partner to Build More Effective Customer Support Teams Through AI-Powered Learning
- Skillsoft Corp. (SKIL) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Skillsoft Corp. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SKIL)
- Earnings call transcript: Skillsoft sees growth in TDS amid revenue dip in Q1 2025
- Skillsoft Reports Financial Results for the First Quarter of Fiscal 2026
- Skillsoft Q1 FY2026 slides reveal transformation progress with margin expansion
- Skillsoft Announces New Employee Inducement Grant Under NYSE Rule 303A.08
- Skillsoft Stock: High Debt Load And Low Growth Make It Less Appealing (NYSE:SKIL)
- Skillsoft to Report First Quarter Fiscal 2026 Financial Results on June 9
- Skillsoft Corp. (SKIL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
14.52 14.96
Jahresspanne
12.22 34.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.75
- Eröffnung
- 14.56
- Bid
- 14.62
- Ask
- 14.92
- Tief
- 14.52
- Hoch
- 14.96
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -0.88%
- Monatsänderung
- -2.53%
- 6-Monatsänderung
- -22.07%
- Jahresänderung
- -5.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K