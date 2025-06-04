Валюты / SBGI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SBGI: Sinclair Inc - Class A
13.94 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBGI за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.87, а максимальная — 14.10.
Следите за динамикой Sinclair Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SBGI
- Sinclair Ventures appoints Craig Blank as principal to oversee investments
- Sinclair Stock: Value Creation Time For Shareholders (NASDAQ:SBGI)
- Wall Street Breakfast Podcast: SoftBank Pours $2B Into Intel
- Sinclair offers to merge TV business with Tegna, WSJ reports
- Guggenheim lowers Sinclair Broadcasting stock price target to $19 on Q2 results
- Sinclair stock soars after launching strategic review for broadcast business
- Intel, Sinclair and Tencent Music rise premarket; Celanese falls
- US stock futures steady ahead of July inflation data
- Sinclair launches strategic review for broadcast business
- Sinclair (SBGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sinclair Q2 2025 slides: Cost control boosts EBITDA amid advertising challenges
- Sinclair declares $0.25 quarterly dividend payable in September
- Airtasker Q4 2025 slides: positive cash flow strengthens as international markets accelerate
- Sinclair acquires assets of WDKA-TV and KBSI-TV stations
- Opinion: Stephen Colbert got tangled in the ‘Trump transaction tax’ — and it affects all investors
- 45 Barron’s 2025 Mid-Year Pro-Picks: 3 Ideal July DiviDogs
- Sinclair names Narinder Sahai as new CFO, effective immediately
- Six-year deal between WTA Ventures and Tennis Channel brings increased investment and exposure for women’s tennis
- Unlocking Value: Sinclair's Path To FCF Growth, YouTube, And Deregulation (NASDAQ:SBGI)
- Sinclair’s Multicast Networks CHARGE, Comet, ROAR and The Nest Announce Record Breaking Growth and New Programming Acquisitions
- Sinclair shareholders elect board, ratify auditor for FY 2025
- Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Q1 2025 Commentary (EBIT)
- Sinclair and ONE Media Technologies Host End-to-End NextGen TV Interoperability Event
- Sinclair appoints Daniel Maas as VP of Business Development
Дневной диапазон
13.87 14.10
Годовой диапазон
12.70 18.46
- Предыдущее закрытие
- 13.95
- Open
- 13.95
- Bid
- 13.94
- Ask
- 14.24
- Low
- 13.87
- High
- 14.10
- Объем
- 852
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- -2.79%
- 6-месячное изменение
- -11.77%
- Годовое изменение
- -8.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.