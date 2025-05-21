Валюты / RXO
RXO: RXO Inc
17.46 USD 0.46 (2.71%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RXO за сегодня изменился на 2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.85, а максимальная — 17.50.
Следите за динамикой RXO Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.85 17.50
Годовой диапазон
12.20 31.99
- Предыдущее закрытие
- 17.00
- Open
- 17.13
- Bid
- 17.46
- Ask
- 17.76
- Low
- 16.85
- High
- 17.50
- Объем
- 2.553 K
- Дневное изменение
- 2.71%
- Месячное изменение
- 9.67%
- 6-месячное изменение
- -7.77%
- Годовое изменение
- -37.22%
