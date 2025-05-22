Währungen / RXO
RXO: RXO Inc
17.45 USD 0.50 (2.95%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RXO hat sich für heute um 2.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.11 bis zu einem Hoch von 17.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die RXO Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.11 17.71
Jahresspanne
12.20 31.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.95
- Eröffnung
- 17.25
- Bid
- 17.45
- Ask
- 17.75
- Tief
- 17.11
- Hoch
- 17.71
- Volumen
- 3.334 K
- Tagesänderung
- 2.95%
- Monatsänderung
- 9.61%
- 6-Monatsänderung
- -7.82%
- Jahresänderung
- -37.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K