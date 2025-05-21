Devises / RXO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RXO: RXO Inc
16.14 USD 1.31 (7.51%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RXO a changé de -7.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.14 et à un maximum de 17.54.
Suivez la dynamique RXO Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RXO Nouvelles
- C.H. Robinson stock remains Benchmark’s 2025 Best Idea with $125 price target
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- RXO stock price target maintained at $20 by Truist Securities
- RXO: Underlying Demand Still Remains Weak; Reiterate Hold (NYSE:RXO)
- Barclays lowers RXO stock price target to $17 on freight market challenges
- RXO, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RXO)
- RXO, Inc. (RXO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RXO stock price target lowered to $16 by BofA on flat EBITDA outlook
- TD Cowen raises RXO stock price target to $16 on LTL strength
- Opposing strategies put brokerages on top
- LTL proving to be big growth engine at RXO
- Compared to Estimates, RXO (RXO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- RXO (RXO) Q2 Earnings Top Estimates
- RXO (RXO) Q2 LTL Volume Jumps 45%
- RXO Q2 2025 presentation: EBITDA rises to $38M amid technology integration progress
- First look: some small signs of improvement sequentially and year-on-year at RXO
- Schneider National (SNDR) Q2 Earnings Match Estimates
- Analysts Estimate RXO (RXO) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- RXO and Triumph expand partnership to offer carrier financial services
- Truist reiterates buy rating on RXO stock, citing 60% upside potential
- QXO: I Am Buying The Company — And "The Man"
- RXO to Present at the Wells Fargo 2025 Industrials and Materials Conference
- RXO Releases the Latest Curve Freight Market Forecast
- Citi raises RXO stock price target to $18 from $15, keeps neutral rating
Range quotidien
16.14 17.54
Range Annuel
12.20 31.99
- Clôture Précédente
- 17.45
- Ouverture
- 17.42
- Bid
- 16.14
- Ask
- 16.44
- Plus Bas
- 16.14
- Plus Haut
- 17.54
- Volume
- 6.448 K
- Changement quotidien
- -7.51%
- Changement Mensuel
- 1.38%
- Changement à 6 Mois
- -14.74%
- Changement Annuel
- -41.96%
20 septembre, samedi