통화 / RXO
RXO: RXO Inc
16.14 USD 1.31 (7.51%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RXO 환율이 오늘 -7.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.14이고 고가는 17.54이었습니다.
RXO Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.14 17.54
년간 변동
12.20 31.99
- 이전 종가
- 17.45
- 시가
- 17.42
- Bid
- 16.14
- Ask
- 16.44
- 저가
- 16.14
- 고가
- 17.54
- 볼륨
- 6.448 K
- 일일 변동
- -7.51%
- 월 변동
- 1.38%
- 6개월 변동
- -14.74%
- 년간 변동율
- -41.96%
20 9월, 토요일