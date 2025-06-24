Валюты / RPD
RPD: Rapid7 Inc
19.63 USD 0.19 (0.98%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RPD за сегодня изменился на 0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.30, а максимальная — 19.75.
Следите за динамикой Rapid7 Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RPD
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Rapid7 at Canaccord Genuity’s Growth Conference: AI-Driven Security Focus
- Down 22.3% in 4 Weeks, Here's Why Rapid7 (RPD) Looks Ripe for a Turnaround
- Stifel lowers Rapid7 stock price target to $22 on slower growth
- Mizuho lowers Rapid7 stock price target to $25 on growth concerns
- Rapid7 stock price target lowered by DA Davidson on slowing growth
- Jefferies lowers Rapid7 stock price target to $27 from $35 on longer sales cycles
- Rapid7 Q2 2025 slides: Margin expansion offsets slowing growth in security market
- Rapid7, Inc. (RPD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rapid7, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RPD)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Rapid7 (RPD) Q2 Earnings
- Rapid7 (RPD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rapid7 stock hits 52-week low at $19.96 amid challenging year
- Square, Gilead, Monster Beverage set to report earnings Thursday
- Vertex (VERX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Rapid7 stock rating reiterated at Neutral by JPMorgan amid execution issues
- JPMorgan maintains Neutral rating on Rapid7 stock amid execution concerns
- Rapid7 stock hits 52-week low at $21.60 amid challenging year
- Rapid7 launches Incident Command to enhance threat detection
- Rapid7 achieves FedRAMP authorization for cloud security platform
- Stifel survey shows cybersecurity sector remains resilient despite challenges
- Rapid7 launches automated patching solution for cybersecurity
- Rapid7 adds AI security capabilities to AWS Marketplace
- Rapid7 Puts Agentic AI to Work in the SOC, Empowering Analysts to Investigate Smarter and Faster
Дневной диапазон
19.30 19.75
Годовой диапазон
19.30 44.48
- Предыдущее закрытие
- 19.44
- Open
- 19.51
- Bid
- 19.63
- Ask
- 19.93
- Low
- 19.30
- High
- 19.75
- Объем
- 1.695 K
- Дневное изменение
- 0.98%
- Месячное изменение
- -4.43%
- 6-месячное изменение
- -25.25%
- Годовое изменение
- -50.99%
