KurseKategorien
Währungen / RPD
Zurück zum Aktien

RPD: Rapid7 Inc

20.18 USD 0.68 (3.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RPD hat sich für heute um 3.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.66 bis zu einem Hoch von 20.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rapid7 Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RPD News

Tagesspanne
19.66 20.39
Jahresspanne
19.25 44.48
Vorheriger Schlusskurs
19.50
Eröffnung
19.86
Bid
20.18
Ask
20.48
Tief
19.66
Hoch
20.39
Volumen
2.363 K
Tagesänderung
3.49%
Monatsänderung
-1.75%
6-Monatsänderung
-23.15%
Jahresänderung
-49.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K