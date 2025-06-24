Währungen / RPD
RPD: Rapid7 Inc
20.18 USD 0.68 (3.49%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RPD hat sich für heute um 3.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.66 bis zu einem Hoch von 20.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rapid7 Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RPD News
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Rapid7 at Canaccord Genuity’s Growth Conference: AI-Driven Security Focus
- Down 22.3% in 4 Weeks, Here's Why Rapid7 (RPD) Looks Ripe for a Turnaround
- Stifel lowers Rapid7 stock price target to $22 on slower growth
- Mizuho lowers Rapid7 stock price target to $25 on growth concerns
- Rapid7 stock price target lowered by DA Davidson on slowing growth
- Jefferies lowers Rapid7 stock price target to $27 from $35 on longer sales cycles
- Rapid7 Q2 2025 slides: Margin expansion offsets slowing growth in security market
- Rapid7, Inc. (RPD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Rapid7, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RPD)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Rapid7 (RPD) Q2 Earnings
- Rapid7 (RPD) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Rapid7 stock hits 52-week low at $19.96 amid challenging year
- Square, Gilead, Monster Beverage set to report earnings Thursday
- Vertex (VERX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Rapid7 stock rating reiterated at Neutral by JPMorgan amid execution issues
- JPMorgan maintains Neutral rating on Rapid7 stock amid execution concerns
- Rapid7 stock hits 52-week low at $21.60 amid challenging year
- Rapid7 launches Incident Command to enhance threat detection
- Rapid7 achieves FedRAMP authorization for cloud security platform
- Stifel survey shows cybersecurity sector remains resilient despite challenges
- Rapid7 launches automated patching solution for cybersecurity
- Rapid7 adds AI security capabilities to AWS Marketplace
- Rapid7 Puts Agentic AI to Work in the SOC, Empowering Analysts to Investigate Smarter and Faster
Tagesspanne
19.66 20.39
Jahresspanne
19.25 44.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.50
- Eröffnung
- 19.86
- Bid
- 20.18
- Ask
- 20.48
- Tief
- 19.66
- Hoch
- 20.39
- Volumen
- 2.363 K
- Tagesänderung
- 3.49%
- Monatsänderung
- -1.75%
- 6-Monatsänderung
- -23.15%
- Jahresänderung
- -49.61%
