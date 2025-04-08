КотировкиРазделы
RMR
RMR: The RMR Group Inc - Class A

17.28 USD 0.30 (1.77%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RMR за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.84, а максимальная — 17.33.

Следите за динамикой The RMR Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.84 17.33
Годовой диапазон
13.48 26.06
Предыдущее закрытие
16.98
Open
16.92
Bid
17.28
Ask
17.58
Low
16.84
High
17.33
Объем
155
Дневное изменение
1.77%
Месячное изменение
3.16%
6-месячное изменение
3.47%
Годовое изменение
-32.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.