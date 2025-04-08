Валюты / RMR
RMR: The RMR Group Inc - Class A
17.28 USD 0.30 (1.77%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RMR за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.84, а максимальная — 17.33.
Следите за динамикой The RMR Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
16.84 17.33
Годовой диапазон
13.48 26.06
- Предыдущее закрытие
- 16.98
- Open
- 16.92
- Bid
- 17.28
- Ask
- 17.58
- Low
- 16.84
- High
- 17.33
- Объем
- 155
- Дневное изменение
- 1.77%
- Месячное изменение
- 3.16%
- 6-месячное изменение
- 3.47%
- Годовое изменение
- -32.02%
