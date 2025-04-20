Währungen / RMR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RMR: The RMR Group Inc - Class A
16.65 USD 0.36 (2.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RMR hat sich für heute um -2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.62 bis zu einem Hoch von 16.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die The RMR Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RMR News
- DHC-Aktie markiert 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD
- RMR Group Q3 2025 slides: Cost control drives earnings beat amid revenue challenges
- Earnings call transcript: RMR Group Q3 2025 EPS beats, revenue misses
- Compared to Estimates, RMR Group (RMR) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
- RMR Group (RMR) Meets Q3 Earnings Estimates
- RMR Group Inc earnings beat by $0.06, revenue fell short of estimates
- Avoid These 3 REITs If You Like Sleeping Well At Night (Too Much Risk)
- Colliers International (CIGI) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Anywhere Real Estate (HOUS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Trade War Redux
- The RMR Group: Stock Is Undervalued But Needs To Grow Revenues Into 2026
- Seven Hills Realty Trust cuts quarterly dividend to $0.28 per share
- RMR Group: Diversified Real Estate Manager And Low Leverage (NASDAQ:RMR)
- Seven Hills Realty Trust Second Quarter 2025 Conference Call Scheduled for Tuesday, July 29th
- Rome Resources raises £8.2m in 2024, advances DRC drilling program
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Seven Hills Realty Trust Closes $28 Million Bridge Loan to Refinance an Industrial Property in San Antonio, Texas
- RMR Group appoints Mary Smendzuik as head of capital formation
- Buy 7 Ideal “Safer” May Dividends, Out Of 40 Reader Tags
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- Service Properties Trust to Present at Nareit’s REITweek 2025 Investor Conference on Wednesday, June 4th
- Seven Hills Realty Trust to Present at Nareit’s REITweek 2025 Investor Conference on Wednesday, June 4th
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 21, 2025 - TipRanks.com
Tagesspanne
16.62 16.96
Jahresspanne
13.48 26.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.01
- Eröffnung
- 16.93
- Bid
- 16.65
- Ask
- 16.95
- Tief
- 16.62
- Hoch
- 16.96
- Volumen
- 82
- Tagesänderung
- -2.12%
- Monatsänderung
- -0.60%
- 6-Monatsänderung
- -0.30%
- Jahresänderung
- -34.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K