KurseKategorien
Währungen / RMR
Zurück zum Aktien

RMR: The RMR Group Inc - Class A

16.65 USD 0.36 (2.12%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RMR hat sich für heute um -2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.62 bis zu einem Hoch von 16.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die The RMR Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RMR News

Tagesspanne
16.62 16.96
Jahresspanne
13.48 26.06
Vorheriger Schlusskurs
17.01
Eröffnung
16.93
Bid
16.65
Ask
16.95
Tief
16.62
Hoch
16.96
Volumen
82
Tagesänderung
-2.12%
Monatsänderung
-0.60%
6-Monatsänderung
-0.30%
Jahresänderung
-34.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K