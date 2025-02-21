Валюты / RMAX
RMAX: RE/MAX Holdings Inc Class A
9.80 USD 0.13 (1.31%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RMAX за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.64, а максимальная — 9.97.
Следите за динамикой RE/MAX Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.64 9.97
Годовой диапазон
6.91 14.31
- Предыдущее закрытие
- 9.93
- Open
- 9.97
- Bid
- 9.80
- Ask
- 10.10
- Low
- 9.64
- High
- 9.97
- Объем
- 204
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- 6.06%
- 6-месячное изменение
- 17.22%
- Годовое изменение
- -21.29%
