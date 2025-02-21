Währungen / RMAX
RMAX: RE/MAX Holdings Inc Class A
10.01 USD 0.23 (2.25%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RMAX hat sich für heute um -2.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.96 bis zu einem Hoch von 10.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die RE/MAX Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.96 10.16
Jahresspanne
6.91 14.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.24
- Eröffnung
- 10.11
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Tief
- 9.96
- Hoch
- 10.16
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- -2.25%
- Monatsänderung
- 8.33%
- 6-Monatsänderung
- 19.74%
- Jahresänderung
- -19.60%
