货币 / RMAX
RMAX: RE/MAX Holdings Inc Class A
9.90 USD 0.10 (1.02%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RMAX汇率已更改1.02%。当日，交易品种以低点9.76和高点10.32进行交易。
关注RE/MAX Holdings Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RMAX新闻
- Should Value Investors Buy REMAX (RMAX) Stock?
- RE/MAX Holdings names Vic Lombardo as president of mortgage services
- RE/MAX expands to Malaysia with new regional franchise agreement
- REMAX (RMAX) Q2 EPS Beats by 8%
- RE/MAX Q2 2025 slides: Margins improve despite revenue drop
- RE/MAX (RMAX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- RE/MAX (RMAX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Re Max Holding earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- Colliers International (CIGI) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- FirstService (FSV) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Analysts Estimate RE/MAX (RMAX) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Home insurance costs so much now that people can’t pay their mortgages. Another looming threat could make things even worse.
- REMAX NATIONAL HOUSING REPORT FOR MAY 2025
- REMAX Leads 2025 ’Top Latino Agents’ Report with More Honorees Than Any Other Brand
- REMAX ® Agents and Teams Dominate Again, Rank Among the Nation’s Most Productive in 2025
- RE/MAX Holdings: A Traditional Player That's Still Worth It (NYSE:RMAX)
- REMAX Expands Global Footprint with New Master Franchise in CÃ´te d’Ivoire and Office Launch in Bahrain
- REMAX NATIONAL HOUSING REPORT FOR APRIL 2025
- LiveRamp and REMAX Media Network Unlock the Full Homebuying Journey for Advertisers Through New Clean Room Integration
- RE/MAX Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RMAX)
日范围
9.76 10.32
年范围
6.91 14.31
- 前一天收盘价
- 9.80
- 开盘价
- 9.76
- 卖价
- 9.90
- 买价
- 10.20
- 最低价
- 9.76
- 最高价
- 10.32
- 交易量
- 454
- 日变化
- 1.02%
- 月变化
- 7.14%
- 6个月变化
- 18.42%
- 年变化
- -20.48%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值