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RKNG: Defiance Retail Kings ETF

23.43 USD 0.30 (1.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RKNG за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.41, а максимальная — 23.98.

Следите за динамикой Defiance Retail Kings ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RKNG сегодня?

Defiance Retail Kings ETF (RKNG) сегодня оценивается на уровне 23.43. Инструмент торгуется в пределах 23.41 - 23.98, вчерашнее закрытие составило 23.13, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RKNG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Retail Kings ETF?

Defiance Retail Kings ETF в настоящее время оценивается в 23.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.02% и USD. Отслеживайте движения RKNG на графике в реальном времени.

Как купить акции RKNG?

Вы можете купить акции Defiance Retail Kings ETF (RKNG) по текущей цене 23.43. Ордера обычно размещаются около 23.43 или 23.73, тогда как 4 и -1.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RKNG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RKNG?

Инвестирование в Defiance Retail Kings ETF предполагает учет годового диапазона 16.55 - 30.71 и текущей цены 23.43. Многие сравнивают 2.90% и 21.46% перед размещением ордеров на 23.43 или 23.73. Изучайте ежедневные изменения цены RKNG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defiance Retail Kings ETF?

Самая высокая цена Defiance Retail Kings ETF (RKNG) за последний год составила 30.71. Акции заметно колебались в пределах 16.55 - 30.71, сравнение с 23.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Retail Kings ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defiance Retail Kings ETF?

Самая низкая цена Defiance Retail Kings ETF (RKNG) за год составила 16.55. Сравнение с текущими 23.43 и 16.55 - 30.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RKNG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RKNG?

В прошлом Defiance Retail Kings ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.13 и -7.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.41 23.98
Годовой диапазон
16.55 30.71
Предыдущее закрытие
23.13
Open
23.86
Bid
23.43
Ask
23.73
Low
23.41
High
23.98
Объем
4
Дневное изменение
1.30%
Месячное изменение
2.90%
6-месячное изменение
21.46%
Годовое изменение
-7.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%