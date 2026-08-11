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RKNG: Defiance Retail Kings ETF
Курс RKNG за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.41, а максимальная — 23.98.
Следите за динамикой Defiance Retail Kings ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RKNG сегодня?
Defiance Retail Kings ETF (RKNG) сегодня оценивается на уровне 23.43. Инструмент торгуется в пределах 23.41 - 23.98, вчерашнее закрытие составило 23.13, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RKNG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Retail Kings ETF?
Defiance Retail Kings ETF в настоящее время оценивается в 23.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.02% и USD. Отслеживайте движения RKNG на графике в реальном времени.
Как купить акции RKNG?
Вы можете купить акции Defiance Retail Kings ETF (RKNG) по текущей цене 23.43. Ордера обычно размещаются около 23.43 или 23.73, тогда как 4 и -1.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RKNG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RKNG?
Инвестирование в Defiance Retail Kings ETF предполагает учет годового диапазона 16.55 - 30.71 и текущей цены 23.43. Многие сравнивают 2.90% и 21.46% перед размещением ордеров на 23.43 или 23.73. Изучайте ежедневные изменения цены RKNG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance Retail Kings ETF?
Самая высокая цена Defiance Retail Kings ETF (RKNG) за последний год составила 30.71. Акции заметно колебались в пределах 16.55 - 30.71, сравнение с 23.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Retail Kings ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance Retail Kings ETF?
Самая низкая цена Defiance Retail Kings ETF (RKNG) за год составила 16.55. Сравнение с текущими 23.43 и 16.55 - 30.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RKNG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RKNG?
В прошлом Defiance Retail Kings ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.13 и -7.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.13
- Open
- 23.86
- Bid
- 23.43
- Ask
- 23.73
- Low
- 23.41
- High
- 23.98
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- 2.90%
- 6-месячное изменение
- 21.46%
- Годовое изменение
- -7.02%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%