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RKNG: Defiance Retail Kings ETF

23.33 USD 0.10 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RKNG汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点23.13和高点23.36进行交易。

关注Defiance Retail Kings ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RKNG股票今天的价格是多少？

Defiance Retail Kings ETF股票今天的定价为23.33。它在23.13 - 23.36范围内交易，昨天的收盘价为23.43，交易量达到4。RKNG的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Retail Kings ETF股票是否支付股息？

Defiance Retail Kings ETF目前的价值为23.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.42%和USD。实时查看图表以跟踪RKNG走势。

如何购买RKNG股票？

您可以以23.33的当前价格购买Defiance Retail Kings ETF股票。订单通常设置在23.33或23.63附近，而4和0.86%显示市场活动。立即关注RKNG的实时图表更新。

如何投资RKNG股票？

投资Defiance Retail Kings ETF需要考虑年度范围16.55 - 30.71和当前价格23.33。许多人在以23.33或23.63下订单之前，会比较2.46%和。实时查看RKNG价格图表，了解每日变化。

Defiance Retail Kings ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Retail Kings ETF的最高价格是30.71。在16.55 - 30.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Retail Kings ETF的绩效。

Defiance Retail Kings ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Retail Kings ETF（RKNG）的最低价格为16.55。将其与当前的23.33和16.55 - 30.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RKNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RKNG股票是什么时候拆分的？

Defiance Retail Kings ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.43和-7.42%中可见。

日范围
23.13 23.36
年范围
16.55 30.71
前一天收盘价
23.43
开盘价
23.13
卖价
23.33
买价
23.63
最低价
23.13
最高价
23.36
交易量
4
日变化
-0.43%
月变化
2.46%
6个月变化
20.94%
年变化
-7.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%