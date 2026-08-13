RKNG: Defiance Retail Kings ETF
今日RKNG汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点23.13和高点23.36进行交易。
关注Defiance Retail Kings ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RKNG股票今天的价格是多少？
Defiance Retail Kings ETF股票今天的定价为23.33。它在23.13 - 23.36范围内交易，昨天的收盘价为23.43，交易量达到4。RKNG的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Retail Kings ETF股票是否支付股息？
Defiance Retail Kings ETF目前的价值为23.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.42%和USD。实时查看图表以跟踪RKNG走势。
如何购买RKNG股票？
您可以以23.33的当前价格购买Defiance Retail Kings ETF股票。订单通常设置在23.33或23.63附近，而4和0.86%显示市场活动。立即关注RKNG的实时图表更新。
如何投资RKNG股票？
投资Defiance Retail Kings ETF需要考虑年度范围16.55 - 30.71和当前价格23.33。许多人在以23.33或23.63下订单之前，会比较2.46%和。实时查看RKNG价格图表，了解每日变化。
Defiance Retail Kings ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Retail Kings ETF的最高价格是30.71。在16.55 - 30.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Retail Kings ETF的绩效。
Defiance Retail Kings ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Retail Kings ETF（RKNG）的最低价格为16.55。将其与当前的23.33和16.55 - 30.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RKNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RKNG股票是什么时候拆分的？
Defiance Retail Kings ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.43和-7.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.43
- 开盘价
- 23.13
- 卖价
- 23.33
- 买价
- 23.63
- 最低价
- 23.13
- 最高价
- 23.36
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 2.46%
- 6个月变化
- 20.94%
- 年变化
- -7.42%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%