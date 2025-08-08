КотировкиРазделы
RIGL: Rigel Pharmaceuticals Inc

34.98 USD 2.32 (6.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RIGL за сегодня изменился на -6.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.61, а максимальная — 37.50.

Следите за динамикой Rigel Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости RIGL

Дневной диапазон
34.61 37.50
Годовой диапазон
13.57 43.71
Предыдущее закрытие
37.30
Open
37.12
Bid
34.98
Ask
35.28
Low
34.61
High
37.50
Объем
1.064 K
Дневное изменение
-6.22%
Месячное изменение
-9.61%
6-месячное изменение
97.07%
Годовое изменение
119.17%
