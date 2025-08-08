Валюты / RIGL
RIGL: Rigel Pharmaceuticals Inc
34.98 USD 2.32 (6.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RIGL за сегодня изменился на -6.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.61, а максимальная — 37.50.
Следите за динамикой Rigel Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
34.61 37.50
Годовой диапазон
13.57 43.71
- Предыдущее закрытие
- 37.30
- Open
- 37.12
- Bid
- 34.98
- Ask
- 35.28
- Low
- 34.61
- High
- 37.50
- Объем
- 1.064 K
- Дневное изменение
- -6.22%
- Месячное изменение
- -9.61%
- 6-месячное изменение
- 97.07%
- Годовое изменение
- 119.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.