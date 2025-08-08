Währungen / RIGL
RIGL: Rigel Pharmaceuticals Inc
35.11 USD 0.89 (2.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RIGL hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.92 bis zu einem Hoch von 35.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rigel Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RIGL News
Tagesspanne
33.92 35.22
Jahresspanne
13.57 43.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.22
- Eröffnung
- 34.68
- Bid
- 35.11
- Ask
- 35.41
- Tief
- 33.92
- Hoch
- 35.22
- Volumen
- 2.106 K
- Tagesänderung
- 2.60%
- Monatsänderung
- -9.28%
- 6-Monatsänderung
- 97.80%
- Jahresänderung
- 119.99%
