RIGL: Rigel Pharmaceuticals Inc

35.11 USD 0.89 (2.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RIGL hat sich für heute um 2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.92 bis zu einem Hoch von 35.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Rigel Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
33.92 35.22
Jahresspanne
13.57 43.71
Vorheriger Schlusskurs
34.22
Eröffnung
34.68
Bid
35.11
Ask
35.41
Tief
33.92
Hoch
35.22
Volumen
2.106 K
Tagesänderung
2.60%
Monatsänderung
-9.28%
6-Monatsänderung
97.80%
Jahresänderung
119.99%
