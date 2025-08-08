Moedas / RIGL
RIGL: Rigel Pharmaceuticals Inc
34.52 USD 0.30 (0.88%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RIGL para hoje mudou para 0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.92 e o mais alto foi 35.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Rigel Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RIGL Notícias
Faixa diária
33.92 35.22
Faixa anual
13.57 43.71
- Fechamento anterior
- 34.22
- Open
- 34.68
- Bid
- 34.52
- Ask
- 34.82
- Low
- 33.92
- High
- 35.22
- Volume
- 1.147 K
- Mudança diária
- 0.88%
- Mudança mensal
- -10.80%
- Mudança de 6 meses
- 94.48%
- Mudança anual
- 116.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh