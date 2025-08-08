通貨 / RIGL
RIGL: Rigel Pharmaceuticals Inc
35.11 USD 0.89 (2.60%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RIGLの今日の為替レートは、2.60%変化しました。日中、通貨は1あたり33.92の安値と35.22の高値で取引されました。
Rigel Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
33.92 35.22
1年のレンジ
13.57 43.71
- 以前の終値
- 34.22
- 始値
- 34.68
- 買値
- 35.11
- 買値
- 35.41
- 安値
- 33.92
- 高値
- 35.22
- 出来高
- 2.106 K
- 1日の変化
- 2.60%
- 1ヶ月の変化
- -9.28%
- 6ヶ月の変化
- 97.80%
- 1年の変化
- 119.99%
