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PXF: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
Курс PXF за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.30, а максимальная — 78.62.
Следите за динамикой Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PXF сегодня?
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) сегодня оценивается на уровне 78.49. Инструмент торгуется в пределах 78.30 - 78.62, вчерашнее закрытие составило 78.88, а торговый объем достиг 152. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF?
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF в настоящее время оценивается в 78.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.47% и USD. Отслеживайте движения PXF на графике в реальном времени.
Как купить акции PXF?
Вы можете купить акции Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) по текущей цене 78.49. Ордера обычно размещаются около 78.49 или 78.79, тогда как 152 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PXF?
Инвестирование в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 67.47 - 78.98 и текущей цены 78.49. Многие сравнивают 1.92% и 5.74% перед размещением ордеров на 78.49 или 78.79. Изучайте ежедневные изменения цены PXF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF?
Самая высокая цена Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) за последний год составила 78.98. Акции заметно колебались в пределах 67.47 - 78.98, сравнение с 78.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF?
Самая низкая цена Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) за год составила 67.47. Сравнение с текущими 78.49 и 67.47 - 78.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PXF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PXF?
В прошлом Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.88 и 6.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.88
- Open
- 78.38
- Bid
- 78.49
- Ask
- 78.79
- Low
- 78.30
- High
- 78.62
- Объем
- 152
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 1.92%
- 6-месячное изменение
- 5.74%
- Годовое изменение
- 6.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%