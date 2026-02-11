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PXF: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

78.49 USD 0.39 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PXF за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.30, а максимальная — 78.62.

Следите за динамикой Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PXF сегодня?

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) сегодня оценивается на уровне 78.49. Инструмент торгуется в пределах 78.30 - 78.62, вчерашнее закрытие составило 78.88, а торговый объем достиг 152. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF?

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF в настоящее время оценивается в 78.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.47% и USD. Отслеживайте движения PXF на графике в реальном времени.

Как купить акции PXF?

Вы можете купить акции Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) по текущей цене 78.49. Ордера обычно размещаются около 78.49 или 78.79, тогда как 152 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PXF?

Инвестирование в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF предполагает учет годового диапазона 67.47 - 78.98 и текущей цены 78.49. Многие сравнивают 1.92% и 5.74% перед размещением ордеров на 78.49 или 78.79. Изучайте ежедневные изменения цены PXF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF?

Самая высокая цена Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) за последний год составила 78.98. Акции заметно колебались в пределах 67.47 - 78.98, сравнение с 78.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF?

Самая низкая цена Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) за год составила 67.47. Сравнение с текущими 78.49 и 67.47 - 78.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PXF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PXF?

В прошлом Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.88 и 6.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.30 78.62
Годовой диапазон
67.47 78.98
Предыдущее закрытие
78.88
Open
78.38
Bid
78.49
Ask
78.79
Low
78.30
High
78.62
Объем
152
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
1.92%
6-месячное изменение
5.74%
Годовое изменение
6.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%