PXF: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
今日PXF汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点78.58和高点78.97进行交易。
关注Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
PXF股票今天的价格是多少？
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票今天的定价为78.72。它在78.58 - 78.97范围内交易，昨天的收盘价为78.49，交易量达到127。PXF的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票是否支付股息？
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF目前的价值为78.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.78%和USD。实时查看图表以跟踪PXF走势。
如何购买PXF股票？
您可以以78.72的当前价格购买Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票。订单通常设置在78.72或79.02附近，而127和-0.04%显示市场活动。立即关注PXF的实时图表更新。
如何投资PXF股票？
投资Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF需要考虑年度范围67.47 - 78.98和当前价格78.72。许多人在以78.72或79.02下订单之前，会比较2.22%和。实时查看PXF价格图表，了解每日变化。
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF的最高价格是78.98。在67.47 - 78.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF的绩效。
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票的最低价格是多少？
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF（PXF）的最低价格为67.47。将其与当前的78.72和67.47 - 78.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PXF股票是什么时候拆分的？
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.49和6.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.49
- 开盘价
- 78.75
- 卖价
- 78.72
- 买价
- 79.02
- 最低价
- 78.58
- 最高价
- 78.97
- 交易量
- 127
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 2.22%
- 6个月变化
- 6.05%
- 年变化
- 6.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%