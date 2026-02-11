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PXF: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

78.72 USD 0.23 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PXF汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点78.58和高点78.97进行交易。

关注Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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PXF新闻

常见问题解答

PXF股票今天的价格是多少？

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票今天的定价为78.72。它在78.58 - 78.97范围内交易，昨天的收盘价为78.49，交易量达到127。PXF的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票是否支付股息？

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF目前的价值为78.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.78%和USD。实时查看图表以跟踪PXF走势。

如何购买PXF股票？

您可以以78.72的当前价格购买Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票。订单通常设置在78.72或79.02附近，而127和-0.04%显示市场活动。立即关注PXF的实时图表更新。

如何投资PXF股票？

投资Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF需要考虑年度范围67.47 - 78.98和当前价格78.72。许多人在以78.72或79.02下订单之前，会比较2.22%和。实时查看PXF价格图表，了解每日变化。

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF的最高价格是78.98。在67.47 - 78.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF的绩效。

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF股票的最低价格是多少？

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF（PXF）的最低价格为67.47。将其与当前的78.72和67.47 - 78.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PXF股票是什么时候拆分的？

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.49和6.78%中可见。

日范围
78.58 78.97
年范围
67.47 78.98
前一天收盘价
78.49
开盘价
78.75
卖价
78.72
买价
79.02
最低价
78.58
最高价
78.97
交易量
127
日变化
0.29%
月变化
2.22%
6个月变化
6.05%
年变化
6.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%