PXF: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

62.40 USD 0.13 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PXF a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 62.39 et à un maximum de 62.43.

Suivez la dynamique Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PXF aujourd'hui ?

L'action Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF est cotée à 62.40 aujourd'hui. Elle se négocie dans 62.39 - 62.43, a clôturé hier à 62.53 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de PXF présente ces mises à jour.

L'action Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF est actuellement valorisé à 62.40. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PXF.

Comment acheter des actions PXF ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF au cours actuel de 62.40. Les ordres sont généralement placés à proximité de 62.40 ou de 62.70, le 8 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PXF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PXF ?

Investir dans Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.77 - 63.20 et le prix actuel 62.40. Beaucoup comparent 1.33% et 16.48% avant de passer des ordres à 62.40 ou 62.70. Consultez le graphique du cours de PXF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF l'année dernière était 63.20. Au cours de 45.77 - 63.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 62.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) sur l'année a été 45.77. Sa comparaison avec 62.40 et 45.77 - 63.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PXF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PXF a-t-elle été divisée ?

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 62.53 et 24.78% après les opérations sur titres.

Range quotidien
62.39 62.43
Range Annuel
45.77 63.20
Clôture Précédente
62.53
Ouverture
62.41
Bid
62.40
Ask
62.70
Plus Bas
62.39
Plus Haut
62.43
Volume
8
Changement quotidien
-0.21%
Changement Mensuel
1.33%
Changement à 6 Mois
16.48%
Changement Annuel
24.78%
