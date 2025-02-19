시세섹션
통화 / PXF
주식로 돌아가기

PXF: Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

62.40 USD 0.13 (0.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PXF 환율이 오늘 -0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.39이고 고가는 62.43이었습니다.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PXF News

자주 묻는 질문

오늘 PXF 주식의 가격은?

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 주식은 당일 62.40에 가격이 책정되며 62.39 - 62.43 내에서 거래되고 어제의 종가는 62.53 였고 거래 볼륨은 8이었습니다. PXF의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF은 현재 62.40로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 24.78% 및 USD를 지켜 봅니다. PXF의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

PXF 주식을 매수하는 방법은?

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF의 주식을 현재 62.40의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 62.70 근처로 접수되며 8 및 -0.02%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 PXF의 업데이트를 확인해 보세요.

PXF 주식에 투자하는 방법은?

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 45.77 - 63.20 및 현재 가격 62.40을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.33% 및 16.48%를 비교합니다. PXF 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 주식 최고가는?

지난해 Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF의 최고가는 63.20였습니다. 45.77 - 63.20 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 62.53와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF의 움직임을 살펴보세요.

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 최저가는?

연중 Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF)의 최저 가격은 45.77였습니다. 현재 62.40 및 45.77 - 63.20와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. PXF의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

PXF 주식의 분할은 언제였는지?

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 62.53 및 24.78%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
62.39 62.43
년간 변동
45.77 63.20
이전 종가
62.53
시가
62.41
Bid
62.40
Ask
62.70
저가
62.39
고가
62.43
볼륨
8
일일 변동
-0.21%
월 변동
1.33%
6개월 변동
16.48%
년간 변동율
24.78%
31 10월, 금요일
12:30
USD
핵심 PCE 가격 지수
활동
예측값
0.2%
훑어보기
0.2%
12:30
USD
핵심 PCE 가격 지수 y/y
활동
예측값
2.7%
훑어보기
2.9%
12:30
USD
PCE 가격 지수 m/m
활동
예측값
0.2%
훑어보기
0.3%
12:30
USD
PCE 가격 지수 y/y
활동
예측값
2.7%
훑어보기
2.7%
12:30
USD
개인 지출 m/m
활동
예측값
0.3%
훑어보기
0.6%
12:30
USD
고용 비용 지수 q/q
활동
예측값
0.9%
훑어보기
0.9%
13:45
USD
MNI 시카고 비즈니스 바로미터
활동
43.8
예측값
훑어보기
17:00
USD
베이커 휴즈 US Oil Rig Count
활동
예측값
훑어보기
420
17:00
USD
베이커 휴즈 미국 총 리그 수
활동
예측값
훑어보기
550
19:30
USD
CFTC 골드 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 원유 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC S&P 500 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기
19:30
USD
CFTC 나스닥 100 비상업 순포지션
활동
예측값
훑어보기