Валюты / PRCH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRCH: Porch Group Inc
17.94 USD 0.28 (1.59%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRCH за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.14, а максимальная — 17.95.
Следите за динамикой Porch Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRCH
- Porch Group: Profitability Is Here, Now The Hard Part Starts (NASDAQ:PRCH)
- COO Porch Group Нигл продает акции на $1 миллион
- Porch group COO Neagle sells $1 million in shares
- Benchmark raises Porch Group stock price target to $21 on growth outlook
- Walmart, T-Mobile, and More: Goldman Sachs Picks 5 Stocks to Buy in 2025 - TipRanks.com
- Porch Group stock hits 52-week high at $17.45
- Goldman Sachs starts Porch at Buy on its data-driven insurance model
- Goldman Sachs initiates Porch Group stock with Buy rating, $21 target
- Cantor Fitzgerald raises Porch Group stock price target to $20 from $5
- Keefe, Bruyette & Woods raises Porch Group stock price target to $16 from $7
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Porch Group stock hits 52-week high at $15.24
- Porch Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PRCH)
- Earnings call transcript: Porch Group Q2 2025 sees revenue beat, stock rises
- Porch Group, Inc. (PRCH) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Porch Group earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Porch Group Q2 2025 presentation: Adjusted EBITDA soars as guidance raised
- Benchmark raises Porch Group stock price target to $17 on strong fundamentals
- Informatica Inc. (INFA) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Porch Group, Inc. (PRCH) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Porch Group stock hits 52-week high at 13.6 USD
- Porch Group stock reaches 52-week high at 12.84 USD
- B.Riley initiates Porch Group stock with Buy rating on insurance strategy
- Porch Group stock hits 52-week high at $12.20
Дневной диапазон
17.14 17.95
Годовой диапазон
1.26 19.22
- Предыдущее закрытие
- 17.66
- Open
- 17.59
- Bid
- 17.94
- Ask
- 18.24
- Low
- 17.14
- High
- 17.95
- Объем
- 3.704 K
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- 7.43%
- 6-месячное изменение
- 146.77%
- Годовое изменение
- 1050.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.