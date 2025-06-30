Währungen / PRCH
PRCH: Porch Group Inc
18.86 USD 0.77 (4.26%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRCH hat sich für heute um 4.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.86 bis zu einem Hoch von 19.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Porch Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.86 19.04
Jahresspanne
1.26 19.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.09
- Eröffnung
- 18.09
- Bid
- 18.86
- Ask
- 19.16
- Tief
- 17.86
- Hoch
- 19.04
- Volumen
- 4.932 K
- Tagesänderung
- 4.26%
- Monatsänderung
- 12.93%
- 6-Monatsänderung
- 159.42%
- Jahresänderung
- 1108.97%
