PLBY: PLBY Group Inc
1.57 USD 0.02 (1.29%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLBY за сегодня изменился на 1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.53, а максимальная — 1.58.
Следите за динамикой PLBY Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.53 1.58
Годовой диапазон
0.66 2.45
- Предыдущее закрытие
- 1.55
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Low
- 1.53
- High
- 1.58
- Объем
- 423
- Дневное изменение
- 1.29%
- Месячное изменение
- -3.68%
- 6-месячное изменение
- 44.04%
- Годовое изменение
- 112.16%
