货币 / PLBY
PLBY: PLBY Group Inc
1.60 USD 0.03 (1.91%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLBY汇率已更改1.91%。当日，交易品种以低点1.58和高点1.65进行交易。
关注PLBY Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PLBY新闻
- Playboy secures big legal victory in China as it seeks to turn its fortunes around
- Earnings call transcript: Playboy Q2 2025 sees licensing revenue surge
- PLBY Group, Inc. (PLBY) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Playboy earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Mountain Crest Acquisition Corp. V appoints WWC as new auditor after UHY dismissal
- Sportradar Group AG (SRAD) Tops Q2 Earnings Estimates
- OneWater Marine (ONEW) Q3 Earnings Miss Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Academy Sports and Outdoors, Peloton Interactive and Playboy
- Playboy: Licensing Growth Is A Major Lifeline (Rating Upgrade) (NASDAQ:PLBY)
- Playboy completes corporate name change from PLBY Group
- PLBY Group Announces Voting Results of 2025 Annual Meeting of Stockholders
- plby group announces retention agreements for top executives
- PLBY Group to join Russell Microcap Index
- Earnings call transcript: PLBY Group reports first positive EBITDA since 2023 in Q1 2025
- PLBY Group Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Plby Group earnings matched, revenue topped estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
日范围
1.58 1.65
年范围
0.66 2.45
- 前一天收盘价
- 1.57
- 开盘价
- 1.58
- 卖价
- 1.60
- 买价
- 1.90
- 最低价
- 1.58
- 最高价
- 1.65
- 交易量
- 450
- 日变化
- 1.91%
- 月变化
- -1.84%
- 6个月变化
- 46.79%
- 年变化
- 116.22%
