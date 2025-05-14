Währungen / PLBY
PLBY: PLBY Group Inc
1.60 USD 0.03 (1.84%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLBY hat sich für heute um -1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.59 bis zu einem Hoch von 1.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die PLBY Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.59 1.64
Jahresspanne
0.66 2.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.63
- Eröffnung
- 1.63
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Tief
- 1.59
- Hoch
- 1.64
- Volumen
- 96
- Tagesänderung
- -1.84%
- Monatsänderung
- -1.84%
- 6-Monatsänderung
- 46.79%
- Jahresänderung
- 116.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K