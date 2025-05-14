QuotazioniSezioni
Valute / PLBY
Tornare a Azioni

PLBY: PLBY Group Inc

1.60 USD 0.03 (1.84%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PLBY ha avuto una variazione del -1.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.55 e ad un massimo di 1.64.

Segui le dinamiche di PLBY Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLBY News

Intervallo Giornaliero
1.55 1.64
Intervallo Annuale
0.66 2.45
Chiusura Precedente
1.63
Apertura
1.63
Bid
1.60
Ask
1.90
Minimo
1.55
Massimo
1.64
Volume
672
Variazione giornaliera
-1.84%
Variazione Mensile
-1.84%
Variazione Semestrale
46.79%
Variazione Annuale
116.22%
21 settembre, domenica