Valute / PLBY
PLBY: PLBY Group Inc
1.60 USD 0.03 (1.84%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLBY ha avuto una variazione del -1.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.55 e ad un massimo di 1.64.
Segui le dinamiche di PLBY Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLBY News
- Playboy secures big legal victory in China as it seeks to turn its fortunes around
- Earnings call transcript: Playboy Q2 2025 sees licensing revenue surge
- PLBY Group, Inc. (PLBY) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Playboy earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Mountain Crest Acquisition Corp. V appoints WWC as new auditor after UHY dismissal
- Sportradar Group AG (SRAD) Tops Q2 Earnings Estimates
- OneWater Marine (ONEW) Q3 Earnings Miss Estimates
- Zacks Industry Outlook Highlights Academy Sports and Outdoors, Peloton Interactive and Playboy
- Playboy: Licensing Growth Is A Major Lifeline (Rating Upgrade) (NASDAQ:PLBY)
- Playboy completes corporate name change from PLBY Group
- PLBY Group Announces Voting Results of 2025 Annual Meeting of Stockholders
- plby group announces retention agreements for top executives
- PLBY Group to join Russell Microcap Index
- Earnings call transcript: PLBY Group reports first positive EBITDA since 2023 in Q1 2025
- PLBY Group Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Plby Group earnings matched, revenue topped estimates
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
Intervallo Giornaliero
1.55 1.64
Intervallo Annuale
0.66 2.45
- Chiusura Precedente
- 1.63
- Apertura
- 1.63
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Minimo
- 1.55
- Massimo
- 1.64
- Volume
- 672
- Variazione giornaliera
- -1.84%
- Variazione Mensile
- -1.84%
- Variazione Semestrale
- 46.79%
- Variazione Annuale
- 116.22%
21 settembre, domenica