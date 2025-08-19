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PFO: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor
Курс PFO за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.10, а максимальная — 9.14.
Следите за динамикой Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFO сегодня?
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) сегодня оценивается на уровне 9.12. Инструмент торгуется в пределах 9.10 - 9.14, вчерашнее закрытие составило 9.13, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor?
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor в настоящее время оценивается в 9.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения PFO на графике в реальном времени.
Как купить акции PFO?
Вы можете купить акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) по текущей цене 9.12. Ордера обычно размещаются около 9.12 или 9.42, тогда как 26 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFO?
Инвестирование в Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor предполагает учет годового диапазона 8.85 - 9.89 и текущей цены 9.12. Многие сравнивают 0.11% и -4.10% перед размещением ордеров на 9.12 или 9.42. Изучайте ежедневные изменения цены PFO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor?
Самая высокая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) за последний год составила 9.89. Акции заметно колебались в пределах 8.85 - 9.89, сравнение с 9.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor?
Самая низкая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) за год составила 8.85. Сравнение с текущими 9.12 и 8.85 - 9.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFO?
В прошлом Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.13 и -2.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.13
- Open
- 9.11
- Bid
- 9.12
- Ask
- 9.42
- Low
- 9.10
- High
- 9.14
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- -4.10%
- Годовое изменение
- -2.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%