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PFO: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor

9.12 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PFO за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.10, а максимальная — 9.14.

Следите за динамикой Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFO сегодня?

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) сегодня оценивается на уровне 9.12. Инструмент торгуется в пределах 9.10 - 9.14, вчерашнее закрытие составило 9.13, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor?

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor в настоящее время оценивается в 9.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения PFO на графике в реальном времени.

Как купить акции PFO?

Вы можете купить акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) по текущей цене 9.12. Ордера обычно размещаются около 9.12 или 9.42, тогда как 26 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFO?

Инвестирование в Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor предполагает учет годового диапазона 8.85 - 9.89 и текущей цены 9.12. Многие сравнивают 0.11% и -4.10% перед размещением ордеров на 9.12 или 9.42. Изучайте ежедневные изменения цены PFO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor?

Самая высокая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) за последний год составила 9.89. Акции заметно колебались в пределах 8.85 - 9.89, сравнение с 9.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor?

Самая низкая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) за год составила 8.85. Сравнение с текущими 9.12 и 8.85 - 9.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFO?

В прошлом Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.13 и -2.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.10 9.14
Годовой диапазон
8.85 9.89
Предыдущее закрытие
9.13
Open
9.11
Bid
9.12
Ask
9.42
Low
9.10
High
9.14
Объем
26
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.11%
6-месячное изменение
-4.10%
Годовое изменение
-2.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%