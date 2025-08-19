Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) сегодня оценивается на уровне 9.12. Инструмент торгуется в пределах 9.10 - 9.14, вчерашнее закрытие составило 9.13, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFO в реальном времени.

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor в настоящее время оценивается в 9.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения PFO на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) по текущей цене 9.12. Ордера обычно размещаются около 9.12 или 9.42, тогда как 26 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFO на графике в реальном времени.

Инвестирование в Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor предполагает учет годового диапазона 8.85 - 9.89 и текущей цены 9.12. Многие сравнивают 0.11% и -4.10% перед размещением ордеров на 9.12 или 9.42. Изучайте ежедневные изменения цены PFO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor?

Самая высокая цена Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor (PFO) за последний год составила 9.89. Акции заметно колебались в пределах 8.85 - 9.89, сравнение с 9.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incor на графике в реальном времени.