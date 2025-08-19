PFO: 弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金
今日PFO汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点9.08和高点9.16进行交易。
关注弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFO新闻
- Weekly Closed-End Fund Roundup: August 2, 2026
- PFO: Deep Discounted Opportunity For The Long-Term (NYSE:PFO)
- 2 Attractively Discounted Funds With Monthly Pay
- PFD: The Risks Here Could Be Greater Than Believed (NYSE:PFD)
- 2 Discounted CEFs To Generate Monthly Cash Flow
- Income-Covered Closed-End Fund Report, October 2025
- PFO: Still Trades At An Attractive Valuation Despite Recent Rally (NYSE:PFO)
- Income-Covered Closed-End Fund Report, September 2025
- CEFs Are Becoming Less Appealing For Income Investors
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
常见问题解答
PFO股票今天的价格是多少？
弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票今天的定价为9.10。它在9.08 - 9.16范围内交易，昨天的收盘价为9.12，交易量达到35。PFO的实时价格图表显示了这些更新。
弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票是否支付股息？
弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金目前的价值为9.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.26%和USD。实时查看图表以跟踪PFO走势。
如何购买PFO股票？
您可以以9.10的当前价格购买弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票。订单通常设置在9.10或9.40附近，而35和-0.66%显示市场活动。立即关注PFO的实时图表更新。
如何投资PFO股票？
投资弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金需要考虑年度范围8.85 - 9.89和当前价格9.10。许多人在以9.10或9.40下订单之前，会比较-0.11%和。实时查看PFO价格图表，了解每日变化。
弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金的最高价格是9.89。在8.85 - 9.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金的绩效。
弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票的最低价格是多少？
弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金（PFO）的最低价格为8.85。将其与当前的9.10和8.85 - 9.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFO股票是什么时候拆分的？
弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.12和-2.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.12
- 开盘价
- 9.16
- 卖价
- 9.10
- 买价
- 9.40
- 最低价
- 9.08
- 最高价
- 9.16
- 交易量
- 35
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- -0.11%
- 6个月变化
- -4.31%
- 年变化
- -2.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%