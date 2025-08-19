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PFO: 弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金

9.10 USD 0.02 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFO汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点9.08和高点9.16进行交易。

关注弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • W1
  • MN

PFO新闻

常见问题解答

PFO股票今天的价格是多少？

弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票今天的定价为9.10。它在9.08 - 9.16范围内交易，昨天的收盘价为9.12，交易量达到35。PFO的实时价格图表显示了这些更新。

弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票是否支付股息？

弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金目前的价值为9.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.26%和USD。实时查看图表以跟踪PFO走势。

如何购买PFO股票？

您可以以9.10的当前价格购买弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票。订单通常设置在9.10或9.40附近，而35和-0.66%显示市场活动。立即关注PFO的实时图表更新。

如何投资PFO股票？

投资弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金需要考虑年度范围8.85 - 9.89和当前价格9.10。许多人在以9.10或9.40下订单之前，会比较-0.11%和。实时查看PFO价格图表，了解每日变化。

弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金的最高价格是9.89。在8.85 - 9.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金的绩效。

弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金股票的最低价格是多少？

弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金（PFO）的最低价格为8.85。将其与当前的9.10和8.85 - 9.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFO股票是什么时候拆分的？

弗莱厄蒂克伦兰保富成长基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.12和-2.26%中可见。

日范围
9.08 9.16
年范围
8.85 9.89
前一天收盘价
9.12
开盘价
9.16
卖价
9.10
买价
9.40
最低价
9.08
最高价
9.16
交易量
35
日变化
-0.22%
月变化
-0.11%
6个月变化
-4.31%
年变化
-2.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%