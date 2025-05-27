Валюты / PBPB
PBPB: Potbelly Corporation
17.00 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PBPB за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.00, а максимальная — 17.02.
Следите за динамикой Potbelly Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PBPB
- Potbelly Gets A Favorable Acquisition Price From RaceTrac (NASDAQ:PBPB)
- Potbelly Corporation (PBPB) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- This Apple Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Apple (NASDAQ:AAPL), Elme (NYSE:ELME)
- Potbelly stock rating downgraded to Hold by Lake Street after RaceTrac deal
- Convenience store operator RaceTrac to buy sandwich chain Potbelly for $566 million
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- RaceTrac to acquire Potbelly sandwich chain for $566 million
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Wall Street Analysts Predict a 33.1% Upside in Potbelly (PBPB): Here's What You Should Know
- Is Potbelly (PBPB) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
- Portillo's: Insiders Are Eating Their Own Cooking -- Is It Time To Buy The Dip? (NASDAQ:PTLO)
- Potbelly (PBPB) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- How Much Upside is Left in Potbelly (PBPB)? Wall Street Analysts Think 34.86%
- Has Potbelly (PBPB) Outpaced Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
- Potbelly Corporation (PBPB) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Potbelly Q2 2025 slides: Same-store sales accelerate, franchise growth surges 23%
- Potbelly Co earnings beat, revenue topped estimates
- Potbelly Corporation (PBPB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Potbelly (PBPB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Potbelly: A Value Play In A Growth Industry (NASDAQ:PBPB)
- Potbelly price target raised to $17 from $16 at Benchmark on growth outlook
- Potbelly at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
Дневной диапазон
17.00 17.02
Годовой диапазон
7.29 17.04
- Предыдущее закрытие
- 17.01
- Open
- 17.02
- Bid
- 17.00
- Ask
- 17.30
- Low
- 17.00
- High
- 17.02
- Объем
- 1.433 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 33.33%
- 6-месячное изменение
- 78.01%
- Годовое изменение
- 102.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.