ORI: Old Republic International Corporation
39.21 USD 0.67 (1.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORI за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.17, а максимальная — 39.84.
Следите за динамикой Old Republic International Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ORI
- Old Republic International (ORI) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Old Republic International stock hits all-time high at 40.21 USD
- MTG Outperforms Industry, Hits 52-Week High: How to Play the Stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- ORI Hits 52-Week High, Trades at a Discount: How to Play the Stock
- Old Republic International (ORI) Could Be a Great Choice
- Old Republic International stock hits all-time high of 39.89 USD
- Old Republic authorizes new $750 million share repurchase program
- Old Republic increases quarterly dividend to 29 cents per share
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Old Republic (ORI) Q2 2025 Earnings Transcript
- Old Republic (ORI) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Is Old Republic International (ORI) a Great Value Stock Right Now?
- Willis Towers Set to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- What's in the Cards for Arthur J. Gallagher This Earnings Season?
- Fidelity Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FCPVX)
- Worried About Inflation? Old Republic Offers Protection Through Growth And Dividends
- Old Republic Q2 Revenue Jumps 18 Percent
- Earnings call transcript: Old Republic Q2 2025 beats estimates despite stock dip
- Old Republic Q2 2025 slides: Operating EPS up 9%, Specialty Insurance drives growth
- Third Avenue Value Fund Q2 2025 Commentary
- Old Republic International (ORI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Old Republic meets Q2 earnings expectations, revenue tops estimates
Дневной диапазон
39.17 39.84
Годовой диапазон
33.00 41.14
- Предыдущее закрытие
- 39.88
- Open
- 39.69
- Bid
- 39.21
- Ask
- 39.51
- Low
- 39.17
- High
- 39.84
- Объем
- 1.743 K
- Дневное изменение
- -1.68%
- Месячное изменение
- -1.63%
- 6-месячное изменение
- -0.48%
- Годовое изменение
- 10.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.