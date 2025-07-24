КотировкиРазделы
Валюты / ORI
Назад в Рынок акций США

ORI: Old Republic International Corporation

39.21 USD 0.67 (1.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ORI за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.17, а максимальная — 39.84.

Следите за динамикой Old Republic International Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ORI

Дневной диапазон
39.17 39.84
Годовой диапазон
33.00 41.14
Предыдущее закрытие
39.88
Open
39.69
Bid
39.21
Ask
39.51
Low
39.17
High
39.84
Объем
1.743 K
Дневное изменение
-1.68%
Месячное изменение
-1.63%
6-месячное изменение
-0.48%
Годовое изменение
10.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.