ORI: Old Republic International Corporation
39.74 USD 0.09 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORI hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.41 bis zu einem Hoch von 39.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Old Republic International Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
39.41 39.90
Jahresspanne
33.00 41.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.65
- Eröffnung
- 39.64
- Bid
- 39.74
- Ask
- 40.04
- Tief
- 39.41
- Hoch
- 39.90
- Volumen
- 1.133 K
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- -0.30%
- 6-Monatsänderung
- 0.86%
- Jahresänderung
- 12.13%
