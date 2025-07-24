KurseKategorien
Währungen / ORI
Zurück zum Aktien

ORI: Old Republic International Corporation

39.74 USD 0.09 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ORI hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.41 bis zu einem Hoch von 39.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Old Republic International Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ORI News

Tagesspanne
39.41 39.90
Jahresspanne
33.00 41.14
Vorheriger Schlusskurs
39.65
Eröffnung
39.64
Bid
39.74
Ask
40.04
Tief
39.41
Hoch
39.90
Volumen
1.133 K
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
-0.30%
6-Monatsänderung
0.86%
Jahresänderung
12.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K