통화 / ORI
ORI: Old Republic International Corporation
39.81 USD 0.07 (0.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ORI 환율이 오늘 0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.59이고 고가는 39.87이었습니다.
Old Republic International Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
39.59 39.87
년간 변동
33.00 41.14
- 이전 종가
- 39.74
- 시가
- 39.87
- Bid
- 39.81
- Ask
- 40.11
- 저가
- 39.59
- 고가
- 39.87
- 볼륨
- 1.455 K
- 일일 변동
- 0.18%
- 월 변동
- -0.13%
- 6개월 변동
- 1.04%
- 년간 변동율
- 12.33%
