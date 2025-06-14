Валюты / ONBPO
ONBPO: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1
25.16 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ONBPO за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.14, а максимальная — 25.30.
Следите за динамикой Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ONBPO
- Old National Bancorp (ONB) Barclays 23rd Annual Global Financial Services Transcript
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Old National Bancorp (ONB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Old National Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ONB)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
Дневной диапазон
25.14 25.30
Годовой диапазон
24.44 25.70
- Предыдущее закрытие
- 25.17
- Open
- 25.30
- Bid
- 25.16
- Ask
- 25.46
- Low
- 25.14
- High
- 25.30
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 0.84%
- Годовое изменение
- -0.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.