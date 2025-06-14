Dövizler / ONBPO
ONBPO: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1
25.22 USD 0.12 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ONBPO fiyatı bugün -0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.15 ve Yüksek fiyatı olarak 25.33 aralığında işlem gördü.
Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ONBPO haberleri
Günlük aralık
25.15 25.33
Yıllık aralık
24.44 25.70
- Önceki kapanış
- 25.34
- Açılış
- 25.15
- Satış
- 25.22
- Alış
- 25.52
- Düşük
- 25.15
- Yüksek
- 25.33
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- -0.47%
- Aylık değişim
- 0.40%
- 6 aylık değişim
- 1.08%
- Yıllık değişim
- -0.12%
21 Eylül, Pazar