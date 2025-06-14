QuotazioniSezioni
ONBPO: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1

25.22 USD 0.12 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ONBPO ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.15 e ad un massimo di 25.33.

Segui le dinamiche di Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.15 25.33
Intervallo Annuale
24.44 25.70
Chiusura Precedente
25.34
Apertura
25.15
Bid
25.22
Ask
25.52
Minimo
25.15
Massimo
25.33
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.47%
Variazione Mensile
0.40%
Variazione Semestrale
1.08%
Variazione Annuale
-0.12%
