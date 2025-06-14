Valute / ONBPO
ONBPO: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1
25.22 USD 0.12 (0.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ONBPO ha avuto una variazione del -0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.15 e ad un massimo di 25.33.
Segui le dinamiche di Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.15 25.33
Intervallo Annuale
24.44 25.70
- Chiusura Precedente
- 25.34
- Apertura
- 25.15
- Bid
- 25.22
- Ask
- 25.52
- Minimo
- 25.15
- Massimo
- 25.33
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.47%
- Variazione Mensile
- 0.40%
- Variazione Semestrale
- 1.08%
- Variazione Annuale
- -0.12%
20 settembre, sabato