ONBPO: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1
25.22 USD 0.12 (0.47%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ONBPO 환율이 오늘 -0.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.15이고 고가는 25.33이었습니다.
Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ONBPO News
- Old National Bancorp (ONB) Barclays 23rd Annual Global Financial Services Transcript
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Old National Bancorp (ONB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Old National Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ONB)
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
일일 변동 비율
25.15 25.33
년간 변동
24.44 25.70
- 이전 종가
- 25.34
- 시가
- 25.15
- Bid
- 25.22
- Ask
- 25.52
- 저가
- 25.15
- 고가
- 25.33
- 볼륨
- 7
- 일일 변동
- -0.47%
- 월 변동
- 0.40%
- 6개월 변동
- 1.08%
- 년간 변동율
- -0.12%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K