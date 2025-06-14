Devises / ONBPO
ONBPO: Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1
25.22 USD 0.12 (0.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ONBPO a changé de -0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.15 et à un maximum de 25.33.
Suivez la dynamique Old National Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ONBPO Nouvelles
Range quotidien
25.15 25.33
Range Annuel
24.44 25.70
- Clôture Précédente
- 25.34
- Ouverture
- 25.15
- Bid
- 25.22
- Ask
- 25.52
- Plus Bas
- 25.15
- Plus Haut
- 25.33
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.47%
- Changement Mensuel
- 0.40%
- Changement à 6 Mois
- 1.08%
- Changement Annuel
- -0.12%
20 septembre, samedi