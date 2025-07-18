Валюты / OMCL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OMCL: Omnicell Inc
32.32 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMCL за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.84, а максимальная — 32.47.
Следите за динамикой Omnicell Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OMCL
- OMCL or HIMS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Butterfly Network, Omnicell, NVIDIA, Palantir and IBM
- NVIDIA, AI & Quantum Leaders Drive Health Tech: 2 Stocks to Buy
- Wall Street Analysts Think Omnicell (OMCL) Could Surge 39.36%: Read This Before Placing a Bet
- Why Is Inspire (INSP) Up 7.5% Since Last Earnings Report?
- Earnings Estimates Rising for Omnicell (OMCL): Will It Gain?
- Wall Street Analysts Believe Omnicell (OMCL) Could Rally 34.18%: Here's is How to Trade
- Omnicell appoints Baird Radford as new CFO effective August 26
- KeyBanc reiterates Sector Weight rating on Omnicell stock
- Piper Sandler lowers Omnicell stock price target to $55 on tariff concerns
- Omnicell, Inc. (OMCL) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Omnicell, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:OMCL)
- Wall Street Analysts See a 44.47% Upside in Omnicell (OMCL): Can the Stock Really Move This High?
- Omnicell Q2 2025 slides: Revenue up 5%, shares jump on recurring revenue growth
- Omnicell (OMCL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Omnicell shares rise over 2% as second quarter results exceed expectations
- Can Sustained Product Demand Drive HIMS Stock Before Q2 Earnings?
- OMCL vs. DOCS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Inspire Medical Systems (INSP) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Analysts Estimate Omnicell (OMCL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- American Well (AMWL) Soars 5.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Wells Fargo raises Omnicell stock price target to $40 on reduced tariff impact
- Benchmark reiterates Buy rating on Omnicell stock amid tariff uncertainties
- Can OPRX's Patient Engagement Tools Win Amid Fierce Competition?
Дневной диапазон
31.84 32.47
Годовой диапазон
22.76 55.64
- Предыдущее закрытие
- 32.26
- Open
- 32.19
- Bid
- 32.32
- Ask
- 32.62
- Low
- 31.84
- High
- 32.47
- Объем
- 664
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- -5.69%
- Годовое изменение
- -25.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.